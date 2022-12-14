Подмосковье 14 декабря 2022, 20:50 Свыше 70 школ и детских садов построят в Подмосковье в 2023 году

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Более 70 новых школ и детских садов появится в Подмосковье в следующем году. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ежегодно в Московской области открывается порядка 30 школ и 20 садов. В 2023 году 38 новых школ на 26,5 тысячи мест появятся в 20 городских округах и 36 детских садов на 9 тысяч мест — в 19 округах.

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«В приоритете по открытию — муниципалитеты с быстрорастущими жилыми районами. Образовательные учреждения открываются большие, современные, с удобной мебелью и качественной техникой», — заявила Каклюгина.

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Она также отметила, что Подмосковье в целом держит высокий темп строительства социальных учреждений. Так, в ноябре новые школы появились в Балашихе и Коломне.

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