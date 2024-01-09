Подмосковье 09 января 2024, 15:26 Свыше 70 праздничных программ прошло в Химках в новогодние каникулы Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новогодние гулянья прошли во всех микрорайонах Химок. Всего в округе провели свыше 70 спортивных и развлекательных мероприятий.

Фестиваль «Путешествие в Новый год» прошел в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Гостям раздавали мандарины и конфеты. Они также посетили ярмарку и выставку «Новогодние фотографии», а еще приняли участие в соревнованиях по снежковому бою.

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«Традиция просидеть новогодние праздники перед телевизором уже не актуальна. Химчане все чаще стремятся отметить праздник на улицах округа, в интереснейших городских локациях. Прогуляться по паркам, зарядиться новогодним настроением — возможностей для этого предостаточно», — прокомментировал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В Рождество жители посетили тематические ярмарки и выставки, для них организовали гид по новогодним напиткам и маркет здорового питания. Творческие коллективы округа подготовили концерт «Светлое Рождество».

Театрализованную программу «Рождественские колядки» с мастер-классами провели в парках имени Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково».

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