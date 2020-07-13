Свыше 70 подмосковных соцобъектов введут в эксплуатацию в 2020 году

Уточняется, что в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 72 социальных объекта. До первых чисел сентября надо ввести 34 объекта, 22 из которых — это образовательные объекты (шесть детсадов и 16 школ). На сегодня фактически в эксплуатацию введены 10 объектов разного назначения.

«Несмотря на период пандемии и связанные с ней ограничительные меры, нам удалось набрать хороший темп. Сейчас строительство фактически всех объектов в графике», — обратил внимание министр.

Также в августе планируется ввести в эксплуатацию школу на 825 мест во втором Шаховском проезде Волоколамска, школу на столько же мест в поселке Пески (Коломенский городского округ), Молодежный музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева в Пушкине, Дом культуры в Молодежном и музыкальную школу в поселении Демихово (Орехово-Зуевский городской округ).

Кроме того, завершается возведение девяти детсадов в рамах национального проекта «Демография».