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    13 июля 2020, 19:02

    Свыше 70 подмосковных соцобъектов введут в эксплуатацию в 2020 году

    Артур Блянихов

    Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев рассказал, как проходит реализация государственной программы по строительству объектов социального назначения в нынешнем году. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

    Уточняется, что в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 72 социальных объекта. До первых чисел сентября надо ввести 34 объекта, 22 из которых — это образовательные объекты (шесть детсадов и 16 школ). На сегодня фактически в эксплуатацию введены 10 объектов разного назначения.

    «Несмотря на период пандемии и связанные с ней ограничительные меры, нам удалось набрать хороший темп. Сейчас строительство фактически всех объектов в графике», — обратил внимание министр.

    Также в августе планируется ввести в эксплуатацию школу на 825 мест во втором Шаховском проезде Волоколамска, школу на столько же мест в поселке Пески (Коломенский городского округ), Молодежный музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева в Пушкине, Дом культуры в Молодежном и музыкальную школу в поселении Демихово (Орехово-Зуевский городской округ).

    Кроме того, завершается возведение девяти детсадов в рамах национального проекта «Демография».