Подмосковье 25 ноября 2022, 13:26 Свыше 70 подъездов отремонтировали в Клину с начала года

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Специалисты технадзора Подмосковья приняли после ремонта 75 подъездов в Клину. В них заменили окна и двери, обновили полы, покрасили стены и установили новые почтовые ящики, перила и светильники.

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Как рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский, программу «Мой подъезд» продолжат реализовывать в регионе. По ней подъезды становятся более удобными и комфортными для жителей. Работы финансируют не только собственники, но и УК, а также правительство региона и округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады, спортивные объекты и поликлиники.

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