Подмосковье 28 июня 2023, 14:42 Свыше 70 лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Лавочки-навигаторы продолжают устанавливать на территории лесничеств Подмосковья. С начала года там появилось 72 таких объекта. Они помогают людям сориентироваться на местности и отдохнуть.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, больше всего лавочек установили на территории Егорьевского и Шатурского лесничеств.

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«Установленные в лесу лавочки помогают заблудившимся сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, а еще успокоиться, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Всего же в подмосковных лесах 988 таких лавочек», — сказал Филимонов.

Он добавил, что такие навигаторы устанавливают в местах, где чаще всего теряются люди. Они полностью экологичны и изготавливаются из валежника. Дизайн лавочек лесничие разрабатывают сами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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