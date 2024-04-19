Подмосковье 19 апреля 2024, 15:44 Свыше 70 дорог отремонтируют в Богородском округе к осени пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Богородском округе приступили к ремонту дорожного полотна. В этом году рабочие приведут в порядок 76 дорог, 32 из них — в жилых зонах.

Всего планируется обновить более 180 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября.

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«Богородский — всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог — это, прежде всего, безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале „Добродел“», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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