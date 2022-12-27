Подмосковье 27 декабря 2022, 16:39 Свыше 70 домов капитально отремонтировали в Химках с начала года

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В Химках с начала года привели в порядок 77 многоквартирных домов. В них обновили крыши, фасады и инженерные системы, рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ было отремонтировано семь крыш, два фасада, 11 инженерных систем, заменено 12 лифтов. Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую большую программу капитального ремонта домов в стране. По ней до 2049 года новый облик получат свыше 44 тысяч объектов.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 16 тысяч домов. Улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — добавил он.

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Всего в этом году ремонт проведут в 3849 домах. Узнать, где именно пройдут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.