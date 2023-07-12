Подмосковье 12 июля 2023, 11:37 Свыше 7 тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в университете приемных родителей за год

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Университет приемных родителей работает в Подмосковье для обучения опекунов. Ежегодно его посещают свыше семи тысяч человек.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, в регионе реализуют программу для людей, которые хотят взять в семью приемного ребенка.

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«Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Подмосковье детей-сирот воспитывают свыше 16 тысяч семей. Занятия в университете приемных родителей проходят ежемесячно. Их ведут психологи, медики, педагоги и юристы. Вебинары доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по ЦФО Игорем Щеголевым посетил Дубненский роддом, в котором недавно сделали капитальный ремонт.