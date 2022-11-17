Подмосковье 17 ноября 2022, 11:56 Свыше 7 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

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Синоптики прогнозируют в Подмосковье осадки в виде снега до конца недели. Дорожные службы региона подготовились к работе в таких условиях для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов. Дежурить будут около 700 единиц техники.

Глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ночью в Подмосковье обработали ото льда 7,2 тысячи километров дорог. От снега очистили около трех тысяч километров на проезжей части.

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«Мы готовы к продолжительным осадкам — при необходимости на дороги будет выведено порядка 700 единиц техники», — добавил он.

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Для работы зимой уже подготовили 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов и 4.4 тысячи машин.

Проезжую часть в регионе очищают после окончания снегопада. В первую очередь работы проводят на скоростных трассах и дорогах с высокоинтенсивным движением. Пешеходные дороги приводят в порядок в течение суток.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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