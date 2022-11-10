Подмосковье 10 ноября 2022, 11:23 Свыше 7 тысяч детей мобилизованных получили льготы в садах и школах Подмосковья

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Льготы для семей мобилизованных продолжают предоставлять в Подмосковье. В садах и школах их уже получили свыше семи тысяч детей, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Среди мер поддержки семей военнослужащих детям уделили особо внимание. Так, они могут бесплатно посещать детские сады и получать место в них без очереди.

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«Для них действуют специальные льготы: бесплатный детский сад, место в детском саду без очереди, перевод без очереди в другую школу по желанию семьи, бесплатное питание в школе и другое», — рассказала Ирина Каклюгина.

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Поддержка коснулась и студентов колледжей — около 500 из них теперь получают бесплатное питание.

«Компенсацию родительской платы в детском саду уже получили почти 2,5 тысячи жителей, бесплатное питание в школе организовано для более чем 3,5 тысячи детей, а порядка тысячи ребят уже посещают кружки и секции бесплатно», — добавила вице-губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.