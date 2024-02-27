Подмосковье 27 февраля 2024, 10:03 Свыше 7 тонн товаров Подмосковья распродали в ретейле ОАЭ за месяц ООО «Европродукт»

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Пробную партию продуктов из Подмосковья разместили на полках крупных супермаркетов Дубая в конце прошлого года. Эти соусы, сладости и снэки распродали в рекордно короткие сроки.

Производители смогли выйти на рынок ОАЭ благодаря новой комплексной программе поддержки экспортеров Подмосковья. На полках дубайских супермаркетов появились соусы, козинаки, семечки, конфеты и мед-суфле. Все эти продукты общей массой 7,6 тонны распродали в рекордно короткие сроки.

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«Пять подмосковных компаний в октябре прошлого года стали участниками пилотной программы по комплексной поддержке экспортеров. Мининвест, Центр поддержки экспорта Московской области и Транспортная группа FESCO помогли доставить грузы в рамках услуги „Контейнер для МСП“ в Арабские Эмираты. Заблаговременно договорились о размещении этой продукции на полках торговых сетей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Контейнер с подмосковными продуктами полностью раскупили за месяц. Екатерина Зиновьева отметила эффективность пилотного проекта. Теперь Подмосковье займется наращиванием поставок в ОАЭ и расширением географии продаж. На повестке дня Саудовская Аравия и Китай.

Участниками проекта стали компании «Европродукт» (соусы Tamaki), «Азовский Хлеб» (козинаки «Тимоша»), «Соломон-Трейд» (семечки и снэки Golden Gift), «Деловое Партнерство» (конфеты Gloriss) и «Чиллинтаун» (мед-суфле Peroni).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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