Подмосковье 15 ноября 2022, 18:38 Свыше 670 единиц техники подготовили к расчистке дорог Подмосковья от снега

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Дорожные службы Подмосковья подготовили к работе свыше 670 единиц техники из-за прошедшего в регионе снегопада. Сейчас дороги обрабатывают ото льда, рассказали в Минтрансе области.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что превентивную обработку дорог на западе Подмосковья проводят 210 машин. Они уже провели ее на более чем 3,3 километра дорог.

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«Оперативный штаб мониторит погодные условия, чтобы оперативно реагировать на ухудшение погодных условий для поддержания дорог в нормативном состоянии, обеспечивая комфортный подход пешеходов и безопасный проезд транспорта», — добавил он.

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На неделе в регионе ожидается снижение температуры до -7 градусов, снегопад и гололедица. Жителям не рекомендуют пользоваться личным транспортом и напоминают о необходимости сменить резину.

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