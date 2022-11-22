Подмосковье 22 ноября 2022, 11:48 Свыше 67 тысяч участников «Активного долголетия» прошли курсы финансовой грамотности в Подмосковье

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Участники проекта «Активное долголетие» из Подмосковья прошли курсы по правовой, финансовой и компьютерной грамотности. С начала года их посетили свыше 67 тысяч человек, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Занятия по компьютерной грамотности проходят в клубах уже давно, а по финансовой и правовой — с сентября. Они уже показывают хорошие результаты, отметили в Минсоцразвития Подмосковья.

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