Подмосковье 05 сентября 2023, 10:43 Свыше 660 женщин в Подмосковье узнали о патологиях молочных желез после самозаписи на обследование Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Патологию молочных желез выявили у 662 женщин, самостоятельно записавшихся на маммографию в Подмосковье. Пройти обследование могут пациентки старше 40 лет, не проходившие его более двух лет.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, маммография позволяет выявить патологии на ранней стадии.

Реклама

«С начала года возможностью самостоятельно записаться на исследование воспользовались более 10 тысяч женщин. У 662 из них по результатам диагностики были обнаружены отклонения, а в 35 случаях — выявлен рак груди. Все пациентки направлены на лечение», — сказала она.

Записаться на маммографию можно через «Госуслуги» или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».