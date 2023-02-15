15 февраля 2023, 14:56
Свыше 6,5 тысячи жителей Подмосковья записали питомцев к ветеринарам онлайн с августа
Онлайн-запись к ветеринарам заработала в Подмосковье в августе прошлого года. За это время услугой воспользовались свыше 6,5 тысячи человек.
Всего за период работы услуги ветеринары обслужили свыше 35 тысяч хозяев домашних животных. Около 20% из них записывались на прием онлайн, рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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«Развитие электронных услуг — один из наших приоритетов. Для нас крайне важно упрощать все процессы, экономя время жителей», — отметил он.
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Наибольшей популярностью за этот период пользовалась запись на вакцинацию, стерилизацию и кастрацию животных. Цель визита уточняют по каждому поступившему обращению. Большинство обратившихся были владельцами кошек, собак и хорьков.
Записаться к ветеринару жители Подмосковья могут через «Госуслуги».
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