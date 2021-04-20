Свыше 6,5 тысячи старых шин сдали жители Подмосковья на переработку за неделю

Жители Подмосковья могут сдать покрышки в рамках экологической акции «Сдай старые шины на переработку!» За первую неделю на площадки «Мегабак» и пункты переработчиков «Ориспром» привезли более 6,5 тысячи старых колес. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Акцию «Сдай старые шины на переработку!» организовало Министерство ЖКХ Подмосковья. Она стартовала 14 апреля и продлится до середины мая.

«Сейчас самый сезон замены зимних шин на летние, поэтому уже в первую неделю акция вызвала высокий интерес со стороны жителей Подмосковья», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

За участие в акции можно получить приз. Среди автолюбителей, сдавших шины, разыграют новый комплект резины. Для этого нужно сфотографировать шины в любом пункте приема. Фото нужно выложить в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

Итоги конкурса подведут в середине мая. В Министерстве ЖКХ региона выберут самую интересную и креативную фотографию.

Покрышки можно привезти на площадки «Мегабак» и в специализированные пункты приема старой резины «Ориспром». Всего в регионе работают 123 пункта бесплатного приема изношенных покрышек. Все адреса приема шин можно найти на сайте МЕГАБАК.РФ.

Кроме шин на площадках «Мегабак» принимают старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.

За год работы площадок жители Подмосковья сдали почти 29 тысяч кубометров таких отходов.