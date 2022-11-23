Подмосковье 23 ноября 2022, 11:57 Свыше 65 тысяч жителей Подмосковья получили социальные выплаты с начала года

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Государственную социальную помощь получили свыше 65 тысяч жителей Подмосковья с начала года. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Государство оказывает социальную помощь нуждающимся семьям. Всего в этом году они получили свыше 277 миллионов рублей. Это единовременные и периодичные выплаты, объяснили в Минсоцразвития региона.

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Размер выплаты зависит от статуса заявителя. Для одиноко проживающего жителя она составляет от 300 до 1000 рублей в месяц, но не более 6000 рублей в год. Одинокие ветераны и их семьи могут также получить от 300 до 1000 рублей в месяц, но не более 7000 рублей в год.

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