Подмосковье 16 января 2024, 14:07 Свыше 65 тысяч жителей Химок посетили «Умную библиотеку» в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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«Умная библиотека» открылась в Химках в конце 2021 года. За это время там прошли десятки мероприятий. Только в прошлом году учреждение посетили более 65 тысяч человек.

Концепция «Умной библиотеки» стала победителем проекта «Культура». Средства на ремонт и закупку оборудования выделили из федерального бюджета.

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«Это, пожалуй, одна из самых технически оснащенных библиотек в Химках. Это даже не совсем библиотека, а современный центр культуры и творчества для разных поколений, где у жителей есть не только доступ к книгам, но и возможность интересно провести время», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что при создании таких пространств всегда учитываются пожелания читателей.

«На всех этапах преобразований мы с коллегами по депутатскому корпусу курировали этот проект. В самом начале его обсуждения с инициативной группой граждан речь шла не только о создании новых современных условий, но и о сохранении того культурного и архитектурного наследия, каким является дом № 13 на улице Калинина», — поделилась депутат, директор Центральной детской школы искусств городского округа Химки Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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