Подмосковье 02 июня 2023, 17:48 Свыше 65 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День защиты детей АНО «МосОблПарк»

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В Международный день защиты детей 1 июня парки Подмосковья подготовили насыщенную развлекательную программу. Праздник посетили около 65 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья, для гостей парков подготовили концертную программу, мастер-классы по лепке и цирковому искусству, организовали зоны фуд-кортов.

Для желающих провели спортивные эстафеты и состязания, а также конкурсы и веселые старты. Для юных гостей подготовили мини-спектакли и шоу ростовых кукол. Также детям предложили аквагрим, конкурс рисунков, шоу трансформеров, мыльных пузырей и подарили им воздушные шары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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