Подмосковье 16 августа 2023, 16:53 Свыше 65 глэмпингов открыли в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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В Подмосковье работает более 65 глэмпингов. Туристы могут отдохнуть в модульных домах, шале или юртах, которые оборудованы всем необходимым.

«В рамках конкурсного отбора на создание модульных некапитальных средств размещения в перечень поддержанных Минэкономразвития России вошло девять инвестиционных проектов от Московской области», — сообщил первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

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Отмечается, что в текущем году для строительства новых модулей в Подмосковье выделили более 420 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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