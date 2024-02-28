Подмосковье 28 февраля 2024, 16:52 Свыше 630 тысяч поездок совершили в автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» за сезон Пресс-служба Мострансавто

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В рамках проекта по популяризации достопримечательностей «Зима в Подмосковье» задействовали 60 автобусов большого класса. За три месяца ими воспользовались свыше 630 тысяч пассажиров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего жители оплачивали проезд в брендированных автобусах социальными картами. Ими воспользовались более 230 тысяч раз. Еще 245 тысяч поездок оплатили банковскими картами и 160 тысяч транзакций провели по «Стрелке» и «Тройке».

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Самым популярным маршрутом этой зимой стал № 305 «Дзержинский — Москва» с показателем 44 тысячи поездок.

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