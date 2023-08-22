Подмосковье 22 августа 2023, 15:03 Свыше 630 гектаров земли выделили под урожай кормовых культур в Серпухове МИО МО

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Инвестиционному проекту ООО «Мама Ольга» предоставили 22 земельных участка общей площадью более 630 гектаров в Серпухове. Ее будут использовать под засеивание различных культурами и для нужд молочной фермы. Предприятие планирует собирать 1,4 тысячи тонн урожая в год, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

Территорию предоставили без торгов по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Масштабный сельскохозяйственный проект фермерского хозяйства „Мама Ольга“ в Серпухове рассчитан на организацию технологической цепочки по заготовки кормов для крупного рогатого скота», — сообщила министр Наталья Адигамова.

Предприятие купит технику для полного цикла по заготовке силоса и сенажа многолетних трав. На ферме создадут 12 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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