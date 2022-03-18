Свыше 63 тысяч школьников Подмосковья сдали нормативы ГТО в 2021 году

Более 63 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в испытаниях ГТО в прошлом году. Из них 40 тысяч получили знаки отличия.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что знак ГТО помогает получить дополнительные баллы для поступления в вуз.

Школьники Подмосковья — очень спортивные, активные ребята, поэтому все больше людей принимают участие в испытаниях комплекса ГТО Ирина Каклюгина.

По ее словам, в прошлом году школьники получили более 17 тысяч золотых знаков отличия, почти 14 тысяч серебряных и около 9,5 тысячи бронзовых.

«Если школьник хочет принять участие в ГТО, информацию он может узнать у своего классного руководителя», — рассказала она.

Заявки принимают на сайте user.gto.ru.