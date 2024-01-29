Подмосковье 29 января 2024, 17:09 Свыше 600 жителей блокадного Ленинграда получили выплаты и юбилейные медали в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Пережившие блокаду Ленинграда жители получили выплаты к 80-летию полного освобождения города на Неве. В Подмосковье это свыше 600 человек.

«В Подмосковье свыше 600 человек получили почетные знаки „В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады“. Помимо этого, ветераны получили региональную выплату три тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Самому старшему блокаднику, который теперь живет в Подмосковье, 27 января исполнилось 105 лет. Это Ксения Васильевна Обухович из Королева.

С 1 декабря 2023 года жителям и защитникам блокадного Ленинграда доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.

В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с блокадницей Альвиной Георгиевной Борисовой. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой. Женщина рассказала, как ее семья выжила в годы войны.

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