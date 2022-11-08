Свыше 600 соискателей Подмосковья зарегистрировались на портале вакансий для аграриев | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:07 Свыше 600 соискателей Подмосковья зарегистрировались на портале вакансий для аграриев

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Свыше 700 пользователей зарегистрировались на портале «Агрокадры» в Подмосковье. Цифровой ресурс работает для привлечения кадров в сельское хозяйство, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

На портале компании могут разместить вакансии и найти квалифицированные кадры, пояснил Георгий Филимонов.

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«Сегодня на портале „Агрокадры“ уже более 700 зарегистрированных пользователей, 621 соискатель», — добавил он.

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На портале размещены не только вакансии, но и места для практики для студентов аграрных вузов и колледжей. Сейчас Минсельхозпрод дорабатывает сервис так, чтобы он был интегрирован с другими базами вакансий.