Подмосковье 01 марта 2023, 12:22 Свыше 600 школьников приняли участие во всероссийском конкурсе волонтеров

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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Волонтеры могут все» подвели в Подмосковье. В нем приняли участие свыше 680 ребят из 32 округов в возрасте от семи до 18 лет.

Как рассказали в Минобразования региона, участие в конкурсе приняли ребята из 225 образовательных учреждений Подмосковья. Они охватили все 10 представленных номинаций.

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Большинство работ школьники представили в номинациях «Мусор — угроза или вторая жизнь» и «Скажем нет урону природе». Популярной также стала «Герои Отечества», где ребята рассказали о проектах, относящихся к историческим событиям. Среди них — «В России нет забытых героев», «Сад памяти героев нашего времени», «Солдатские захоронения. Мы помним. Мы гордимся» и другие.

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Подобные конкурсы проходят в Подмосковье ежегодно и пользуются популярностью в разных школах региона.

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