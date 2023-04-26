Подмосковье 26 апреля 2023, 15:01 Свыше 600 школьников Подмосковья приняли стали участниками всероссийского проекта «Знание.Первые» Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Всероссийский просветительский марафон «Знание.Первые» прошел в России. На нем побывали свыше 600 школьников из Подмосковья.

Марафон прошел в пяти городах страны. Это Москва, Екатеринбург, Архангельск, Пятигорск и Луганск. Как рассказали в Минобразовании, мероприятие посетили премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов и другие.

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«В течение трех дней участники обсудили современное образование, роль инновационных технологий, значимость спорта и творчества в становлении личности. Кроме этого, своим опытом с молодежью поделились поэты, актеры и режиссеры», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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