Подмосковье 12 февраля 2024, 12:51 Свыше 600 школьников записались на научные занятия в «Кванториуме» в Королеве Министерство образования Московской области

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Свыше 600 школьников ходят на научно-исследовательские занятия в «Кванториуме» в Королеве.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья. Технопарк «Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием. там создали среду для развития детей по научным и инженерным направлениям. Школьники учатся решать задачи, изучают механику, физику, транспортную инфраструктуру и многое другое.

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Самыми популярными программа обучения стали IT, хайтек и компьютерная грамотность.

Записать ребенка в кружок можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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