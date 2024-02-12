12 февраля 2024, 12:51
Свыше 600 школьников записались на научные занятия в «Кванториуме» в Королеве
Свыше 600 школьников ходят на научно-исследовательские занятия в «Кванториуме» в Королеве.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья. Технопарк «Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием. там создали среду для развития детей по научным и инженерным направлениям. Школьники учатся решать задачи, изучают механику, физику, транспортную инфраструктуру и многое другое.
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Самыми популярными программа обучения стали IT, хайтек и компьютерная грамотность.
Записать ребенка в кружок можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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