Подмосковье 05 апреля 2024, 20:27 Свыше 600 обращений обработали на выездных администрациях в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Формат выездных администраций пользуется большой популярностью у жителей Химок. Специалисты приняли в работу с начала года уже свыше 600 обращений. Очередной прием профильных ведомств прошел 4 апреля.

Основные темы, которые волнуют жителей округа: транспортное обслуживание, благоустройство, ЖКХ, социальная поддержка. Выездные администрации позволяют решить вопросы оперативно и без проволочек. Так, жительница Химок Марина Иванова обратилась с просьбой улучшить жилищные условия.

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«Получила положительный результат, сказали прийти в понедельник на прием, чтобы этот вопрос решить, рассмотреть возможность получения временного жилья», — рассказала Марина Иванова.

Всего с начала года в городском округе провели 15 выездных администраций. Следующая запланирована на 11 апреля. Она пройдет в деревне Брехово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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