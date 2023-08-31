Подмосковье 31 августа 2023, 15:56 Свыше 600 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с апреля Комитет лесного хозяйства Московской области

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За вторую и третью декаду августа в лесах Подмосковья убрали свыше шести тысяч кубометров мусора. всего с 10 апреля было ликвидировано 614 навалов отходов общим объемом 15,8 тысячи кубометров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, лучшие результаты в этой работе показали Богородский, Волоколамск, Домодедово, Шатура и Электросталь. Среди отстающих выделили Наро-Фоминск.

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С 2022 года полномочия по уборке мусора в лесах лежат на муниципалитетах. Контракты на эти работы заключили в 40 округах.

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