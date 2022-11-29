Подмосковье 29 ноября 2022, 12:45 Свыше 600 инвалидов из Подмосковья получили компенсацию стоимости ОСАГО с начала года

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Свыше 600 жителей Подмосковья с инвалидностью получили компенсацию 50% суммы ОСАГО. Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева.

«До конца года выплату получат еще порядка 70 инвалидов, проживающих в Московской области. Средняя стоимость выплаты составила 3,5 тысячи рублей», — добавила она.

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Получить компенсацию за ОСАГО могут инвалиды, а также родители или опекуны детей-инвалидов, имеющие медицинские показания на приобретение транспорта.

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