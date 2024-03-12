Подмосковье 12 марта 2024, 17:51 Свыше 600 детских площадок обновят в Подмосковье в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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В этом году в Подмосковье установят 132 новые детские площадки по программе губернатора. Еще более 500 обновят и приведут к современному стандарту.

«На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования», — рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Новые площадки будут двух типов: площадью 300 и 450 квадратных метров. На них установят игровые элементы, скамейки, урны, резиновое покрытие и ограждения. Оборудование заменят еще на 535 объектах.

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