Подмосковье 17 января 2024, 14:53 Свыше 600 детей родилось в Солнечногорске в 2023 году Unsplash

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В 2023 году в Солнечногорском роддоме появились на свет 612 малышей. С начала января наступившего года там родилось еще 27 детей.

В первые две недели 2024 года в акушерском отделении Солнечногорской больницы появились на свет 12 мальчиков и 15 девочек.

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«Все врачи и акушеры настоящие профессионалы своего дела. Я невероятно благодарна акушеру-гинекологу Людмиле Овчинниковой за заботу и благополучные роды», — поделилась роженица Наталья Раздобреева.

По вторникам в 13:00 в акушерском отделении проходит день открытых дверей для будущих мамочек, который можно посетить без предварительной записи. Посетители могут задать все волнующие вопросы, оценить палаты и родзалы, а также лично познакомиться с врачами и акушерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что главную для региона детскую больницу достроят летом.

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