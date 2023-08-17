17 августа 2023, 17:22
Свыше 600 человек прошли обучающий курс для начинающих предпринимателей в Подмосковье
Свыше 600 человек присоединились к бизнес-акселератору «Вверх!» в Подмосковье. Обучающая программа направлена на начинающих предпринимателей и самозанятых.
Для участников акселератора провели вебинары и очные тренинги. Представителям бизнеса рассказали, как работать с людьми, формировать команду и распределять ресурсы. Обучающиеся научились составлять бизнес-планы и презентовать их инвесторам.
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Лекции читали ведущие спикеры НИУ ВШЭ, ПАО «ПСБ» и другие. Отмечается, что акселератор «Вверх!» проводят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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