29 февраля 2024, 18:01
Свыше 600 человек прокатились на дизайнерской карусели в Домодедове за неделю
Свыше 600 человек прокатились на дизайнерской карусели в Домодедове за неделю. Она вошла в топ-3 по посещаемости с 19 по 25 февраля.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Всего в регионе работают восемь аттракционов. Они украшены яркой подсветкой и 26 расписными фигурами.
Реклама
Прокатиться на них можно бесплатно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Город Домодедово
Реклама
Реклама