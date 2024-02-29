Подмосковье 29 февраля 2024, 18:01 Свыше 600 человек прокатились на дизайнерской карусели в Домодедове за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Свыше 600 человек прокатились на дизайнерской карусели в Домодедове за неделю. Она вошла в топ-3 по посещаемости с 19 по 25 февраля.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Всего в регионе работают восемь аттракционов. Они украшены яркой подсветкой и 26 расписными фигурами.

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Прокатиться на них можно бесплатно.

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