Подмосковье 05 апреля 2024, 11:36 Свыше 60 вопросов разобрали на выездном приеме администрации Солнечногорска в микрорайоне Тимоново Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями микрорайона Тимоново Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска с участием главы муниципалитета Константина Михалькова прошел в микрорайоне Тимоново. Жители разобрали с профильными специалистами 61 вопрос по разным темам.

Перед началом приема глава городского округа Константин Михальков встретился со старшими по домам, старостами и активистами микрорайона. Они обсудили развитие территории — состояние контейнерных площадок и работу общественного транспорта, а именно возвращение автобусов большого класса на маршрут № 25.

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На встрече с депутатами и профильными специалистами администрации жители обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог.

«По каждому обращению дали подробные разъяснения, зафиксировали поручения. Отмечу, что сейчас Тимоново динамично развивается. В рамках президентских проектов и при содействии губернатора Андрея Воробьева здесь капитально отремонтировали стадион и культурно-досуговый центр, провели газификацию части деревни Тимоново, также в этом году будет благоустроена набережная озера Сенеж», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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