Подмосковье 01 декабря 2023, 17:08 Свыше 60 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в финансовом зачете Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Почти 62 тысячи жителей Подмосковья проверили свои знания на финансовом зачете. Сертификат об успешном прохождении получили более 47 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья, тестирование также можно было пройти семьями. Задания такого зачета успешно выполнили 1,6 тысячи команд. Кроме того, школьники с пятого по 11 класс, которые написали задания лучше всех, прошли во всероссийский этап олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ.

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Как сообщили в пресс-службе, лучшие результаты жители Подмосковья показали в заданиях, связанных с темами кредитования и защиты от финансовых мошенников, а слабыми местами стали налогообложение при продаже недвижимости и проблемы при назначении пенсии.

Старшеклассники показали хорошие знания по защите данных банковских карт, а самыми сложными оказались вопросы об инвестировании, страховом полисе и защите персональных данных в приложениях.

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