Подмосковье 06 февраля 2024, 15:23 Свыше 60 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью по телефону доверия в 2023 году Unsplash

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Жители Подмосковья могут бесплатно получить психологическую помощь по телефону доверия. В 2023 году этой возможностью воспользовались около 63 тысяч человек.

Как рассказали глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, получить помощь по телефону жители могут бесплатно. Обратиться в службу могут как дети, так и взрослые.

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«За прошлый год на телефон доверия обратилось порядка 63 тысяч жителей Подмосковья, а сначала года их получено более пяти тысяч. Конечно, телефон доверия — это в первую очередь психологическая помощь профессиональных специалистов», — сказала она.

Телефон доверия доступен по номеру 8-800-2000-122. Подробности можно узнать по ссылке.

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