Подмосковье 13 сентября 2023, 14:49 Свыше 60 тысяч устаревших счетчиков заменили в Подмосковье с начала года Министерство энергетики Московской области

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С начала этого года в жилых домах Подмосковья заменили 68 тысяч счетчиков, которые устарели или вышли из строя. До конца года «Мосэнергосбыт» планирует обновить еще 96,6 тысячи приборов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, 65 тысяч счетчиков, которые планируют заменить до конца этого года, находятся в квартирах. Жителей призывают относиться к этому ответственно и не препятствовать работе специалистов.

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Узнать график замены приборов можно по ссылке.

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