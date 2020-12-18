Свыше 60 тысяч га земли ввели в сельхозоборот с начала года в Подмосковье

«Нашим министерством совместно с муниципальными образованиями по поручению губернатора региона проводится планомерная работа по выявлению и вводу в сельскохозяйственный оборот заброшенные и заросшие земли. На сегодняшний день по назначению и эффективно использовать в регионе начали еще порядка 60,2 тысячи гектаров», — сказал Сергей Воскресенский.

Лидерами по вовлечению земель в оборот в 2020 году стали Клин, здесь вновь стали использовать 4315 га земли, Коломенский городской округ, где введено в оборот 3291 га, Луховицы (1602 га), Лотошино (1662 га) и Шатура (1562 га).

Земли прошли тщательную обработку — в частности, корчевку леса и пней, очистку от древесины и валунов. Также проводятся необходимые мероприятия по повышению плодородия почвы.

Как подчеркнул Воскресенский, ввод земли в сельхозоборот позволяет увеличить процент использования пахотных земель и развивать сельхозпредприятия области.

«Ежегодно в Подмосковье вовлекается в оборот не менее 60 тысяч га. С 2016 года введено в оборот 311 тысяч га, процент используемой пашни увеличился с 77% до 89%, реконструированы гидромелиоративные системы на площади 3316 га», — сообщил Сергей Воскресенский.

Темпы ввода земель в сельскохозяйственный оборот в Московской области планируется сохранить, добавил и. о. министра.

Ранее стало известно, что аграрии Подмосковья в 2020 году получили гранты от областного правительства на 273 миллиона рублей.