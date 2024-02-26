Подмосковье 26 февраля 2024, 18:06 Свыше 60 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

За неделю катки в парках Подмосковья посетила 61 тысяча человек. Это на 12 тысяч больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, всего за неделю в парках региона отдохнули 1,2 миллиона человек. Это на 91 тысячу больше, чем неделей ранее.

Реклама

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

Полный список катков Подмосковье можно найти по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».