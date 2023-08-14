Подмосковье 14 августа 2023, 17:42 Свыше 60% теплосетей подготовили к отопительному сезону в Подмосковье Министерство энергетики Московской области

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Сотрудники аварийной службы Подмосковья проверили на готовность к зиме свыше 60% теплосетей. С начала апреля они выполнили 2047 выездов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сотрудники аварийной службы участвуют в проведении гидравлических испытаний на теплосетях. По словам главы ведомства Антон Велиховского, проверки организовали в 58 округах региона.

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«Проверки организованы в 58 муниципалитетах. По состоянию на сегодня, 12 августа, протестировано повышенным давлением 6622 погонных километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении из 10675 имеющихся в регионе», — сказал министр.

Теплосети полностью проверили в 14 муниципалитетах. При этом в Дзержинском, Пушкино, Сергеем Посаде, Солнечногорске, Химках, Звездном Городке и Молодежном провели менее 30% запланированных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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