Подмосковье 23 марта 2023, 15:03 Свыше 60 студентов Подмосковья стали участниками семинара про картографию

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Семинар «Карта путеводитель для жизни» прошел для студентов географических специальностей Подмосковья. Его провели представители управления Росреестра региона и «Роскадастр». Участникам рассказали об особенностях работы в картографической и геодезической сфере.

Встречу приурочили к 15-летию федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

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Участие в семинаре приняли свыше 60 студентов. Им рассказали о векторе развития единой электронной картографической основы России, а также о видах масштабов карт и атласов, которые создает «Роскадастр».

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Начальник отдела геодезии и картографии управления Василиса Шереметьева рассказала студентам о лицензировании геодезической и картографической деятельности, а также о важности сбора сведений и состоянии пунктов государственной геодезической сети и других процедур.

Замдиректора Московского колледжа геодезии и картографии Евгений Лузин отметил, что такие мероприятия популярны у студентов и помогают им получить информацию о практической стороне работы.

В завершении встречи студентов пригласили на учебную и производственную практику для повышения квалификации и трудоустройства.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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