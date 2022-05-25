Свыше 60 школьников стали претендентами на золотую медаль в Реутове

Последний звонок прозвучал для 1257 выпускников из Реутова. В этом году на золотую медаль претендует 61 ученик, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Он поздравил ребят с окончанием школы и пожелал успешно пройти все этапы итоговой аттестации.

В этом году на золотую медаль выпускника претендует 61 ученик. Уверен, что все они с честью докажут высокий уровень знаний Станислав Каторов.

Он отметил, что Иван Максимов из школы № 7 одержал победу на Всероссийской олимпиаде школьников и получил право зачисления в профильный вуз без вступительных испытаний.

В Реутове работает система поддержки талантов молодежи — для этого в городском округе существуют профильные классы подготовки.

«Успешно работают аэрокосмический факультет МГТУ имени Баумана и колледж „Энергия“, налажена работа по развитию научно-технического творчества в школах», — уточнил Каторов.

Он добавил, что в 2018 году при участии НПО машиностроения появились инженерные классы в учреждении «Лицей».

«Там ведут углубленное изучение математики, информатики, физики, черчения», — сообщил глава Реутова.

Всего в городском округе работает 31 образовательный центр. Там учатся почти 20 тысяч детей.