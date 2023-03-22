Подмосковье 22 марта 2023, 03:36 Свыше 60 школ и 25 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье за год

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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел расширенное заседание, на котором обсудил реализацию программы капремонта объектов образования в 2023 году. Так, за указанный период в Подмосковье преобразятся 63 школы, 28 детских садов и восемь колледжей.

«Контракты с подрядчиками были заключены в ноябре 2022 года. Инструментальное обследование зданий проведено. Рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций», — сообщил замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин.

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Отмечается, что средства на ремонт образовательных учреждений выделены из федерального бюджета. Председатель Комитета Линара Самединова подчеркнула важность завершения всех работ в срок. Она сообщила, что ремонт объектов будет на постоянном контроле депутатов.

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Строительная готовность новой школы в поселке Тучково достигла 90%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что она долгожданная для жителей, ведь еще шесть лет назад вместо нее было аварийное помещение.

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