Подмосковье 22 февраля 2024, 11:18 Свыше 60 семей из аварийных домов получат ключи от новых квартир в Можайске в мае Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Полосухина завершается в Можайске. Ключи от квартир новоселы получат в мае этого года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, дом возводят по госпрограмме переселения из непригодного для проживания жилфонда. Сейчас строители остекляют балконы и завершают отделку квартир. Новое жилье получит 61 семья это 148 человек. Сейчас они живут в аварийных домах в деревнях Шохово и Настасьино, а также в Можайске.

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«Сейчас завершается комплексное благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустраивают зоны отдыха, игровые и спортивные площадки», — рассказали в министерстве.

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