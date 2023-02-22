Подмосковье 22 февраля 2023, 11:04 Свыше 60 праздничных программ пройдет в парках Подмосковья к 23 Февраля

Читать 360tv в

Парки Московской области подготовили более 60 разнообразных мероприятий на 23 февраля. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, как можно отметить праздник на свежем воздухе.

Так, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает на творческий мастер-класс по сборке деревянной модели танка. Парк в Орехово-Зуеве готовит яркий праздничный концерт. Получить яркие эмоции от полосы с препятствиями, а также попробовать блюда полевой кухни можно будет в парке имени Талалихина в Подольске.

Реклама

Спортивный квест «Вместе с папой» и открытую фотозону могут посетить желающие в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском округе. Демонстративные уроки и мастер-классы предлагает городской парк в Шаховской.

Реклама

В парке культуры и отдыха «Серебряный» в Серебряных Прудах проведут мастер-класс по военной подготовке «Курс молодого бойца», где обучат навыкам строевой подготовки.

Парк культуры и отдыха «Городок» в Рузе приглашает на квиз «Великая Отечественная война», а также тематическую фотовыставку. Интерактивную программу «Есть дата в снежном феврале» представит парк Мира в Мытищах.

Отметить День защитника Отечества приглашает парк между улицами Спортивной и Академика Лаврентьева в Долгопрудном. Здесь пройдут мастер-класс для самых маленьких «Подарок для папы» и праздничная дискотека «Февраль-party».

Детская игровая программа «Будущий защитник» состоится в городском парке культуры и отдыха в Клину. Для сил и бодрости предусмотрено чаепитие у самовара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.