Подмосковье 27 ноября 2023, 15:39 Свыше 60 подмосковных предпринимателей представили свою продукцию на форуме «Мой бизнес» Мининвест

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Ярмарки, выставки и деловые программы прошли в рамках форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Их посетили свыше пяти тысяч человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мероприятие проходило два дня на площадке ТЦ «Афимолл Сити». Участниками стали 62 компании региона. По словам главы ведомства Екатерина Зиновьевой, форум стал первым подобным мероприятием и решил несколкьо задач.

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«Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье. Повысить узнаваемость местных производителей и их брендов», — сказала она.

Следующий форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» пройдет в гастроквартале «Три вокзала. Депо» 15 и 16 декабря. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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