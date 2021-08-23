Свыше 60 подмосковных предприятий представили разработки на форуме «Армия-2021»

В Московской области проходит Международный военно-технический форум «Армия-2021». Свои разработки на выставке представили более 60 подмосковных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в этом году представительство компаний Московской области на форуме стало одним из самых больших.

Зиновьева добавила, что оборонно-промышленный комплекс региона — один из самых крупных в стране. В Московской области работают свыше 120 предприятий ОПК. На заводах созданы почти 132 тысячи человек.

У многих предприятий есть своя научно-исследовательская база. Они участвуют в передовых военно-технических разработках. На выставках и форумах подмосковные разработки всегда привлекают внимание гостей мероприятий и покупателей.

«В этом году в форуме „Армия“ участвуют 63 компании из Московской области, многие из которых представили не только широкий спектр военных разработок, но и дополнили свои экспозиции продукцией двойного и гражданского назначения. Очень важно, что наши подмосковные ОПК, решая задачи по обеспечению обороноспособности страны, активно участвуют и в развитии производства гражданской продукции», — уточнила Зиновьева.

Форум «Армия» проходит в Подмосковье одновременно с Армейскими международными играми. С 22 по 25 августа на площадке форума соберутся специалисты, проведут мероприятия научно-деловой программы, а с 26 по 28 августа выставка откроется для массового посещения. Купить билеты на форум и узнать программу мероприятия можно на официальном сайте.