Свыше 60 объектов под аренду и на продажу выставили на торги в Подмосковье

В Московской области с 27 июня по 1 июля выставили на торги 64 объекта. Среди них оказались земельные участки в аренду и на продажу, нежилые помещения и машино-места.

Объекты выставлял комитет по конкурентной политике Подмосковья. В аренду предлагали взять 49 земельных участков, приобрести — пять. Арендаторам также представили два нежилых помещения, а четыре комплекса зданий с земельными участками можно было купить.

На торги для передачи в собственность выставили два машино-места и столько же помещений.

В Электрогорске на улице Поликова под строительство загородного дома можно арендовать участок площадью 1202 квадратных метра, предназначенный под ИЖС. У него удобная транспортная доступность и близкое расположение к городским озерам — Стахановскому, Госьбужью и Теплым. Начальная цена за участок составила 263 031 рубль в год.

В Электростали в аренду предложили нежилое помещение для занятий стрелковыми видами спорта — тир. Оно занимает 507,1 «квадрат» на первом этаже дома № 7 по улице Первомайской. Арендовать его можно на пять лет при начальной цене в 634 166,67 рубля ежегодно.

Для сельхозпроизводителей в городском округе Шаховская выставили на аукцион земельный участок площадью 3,7 гектара под растениеводство. Оно подразумевает выращивание зерновых, тонизирующих, лекарственных, цветочных и иных сельскохозяйственных культур, занятие овощеводством, а также выращивание ягодных и иных многолетних плодовых культур. Срок аренды — 13 лет и два месяца. Начальная цена — 39 941,06 рубля в год.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.